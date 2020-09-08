وزير التعليم يمنع الدروس الخصوصية: لو عايزين درجات امشوا ورانا احنا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك أكاديمية أونلاين لتدريب المعلمين، لإعطاء شهادة لمزاولة المهنية، وإشراك المعلمين في أرباح من اشتراكهم في بعض المواقع والكتب التفاعلية، والقنوات التعلمية وبرنامج "إسأل المعلم" ومجموعات التقوية حسب كفاءتهم وجهدهم.

وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تغيير القانون القديم الذي يحكم مجموعات التقوية؛ لضبط الجودة وطمأنينة للأهالي، وسيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل بالمدارس وفقًا لضوابط يتم إرسالها للمدارس، بينما تنظيم مجموعات تقوية للشهادة الإعدادية والثانوية عن طريق الإدارة التعليمية وسيتم تجهيز القاعات تكنولوجيًا بتكييف ومعدات حديثة داخل مدارسهم، ويمكن للطالب اختيار المدرسة والمدرس الذي يريده بدون تغيير في المحتوى أو الأموال، معقبًا: "ده عام مكافأة المعلم وجودة الخدمة".

وتابع: "شطارة المعلم هي التي ستجذب الطلاب له"، مشيرا إلى أن هناك نسبة 10% إعفاء بمجموعات التقوية للأيتام وأبناء الشهداء، ونسبة كبيرة للمعلم، والنسبة الباقية للمدرسة"، مناشدًا أولياء الأمور: "ساعدونا نقفل الدروس الخصوصية، ولو الدولة بتقفلها وتعملها هي ده حق الدولة، لو عايزين تجيبوا درجات امشوا ورانا احنا هما ميعرفوش إحنا بنعمل إيه".

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا تستعد وزارة التربية والتعليم، على قدم وساق، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.

بوابات تعقيم
تستعد وزارة التربية والتعليم، لقدوم العام الدراسي الجديد، بتوفير بوابات تعقيم في المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

أدوات تعقيم
وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسى الجديد.

التباعد الاجتماعي 
ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.

تخفيف الكثافات الطلابية
وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.

وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.

كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21يناير 2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 حتى الخميس 4 فبراير2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير 2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10يونيو 2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم بوابة الفجر الفجر العام الدراسي المقبل العام الجديد الدروس الخوصية اجراءات احترازيه أخبار مصر

أخبار تهمك

تعرف على موعد أولى مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة ميسي تطيح بـ"الرئيس"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ 36 دقيقة

وزير التعليم يكشف مفاجأة عن نظام امتحانات الثانوية العامة المقبلة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 13 ساعة

رسميا.. وزير التعليم يكشف موعد بدء العام الدراسي للحكومي والدولي

منذ أقل من ساعة

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ضربة في "قلب" الزمالك قبل مباراة سموحة

منذ أقل من ساعتين

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

المهلة الأخيرة.. كيف تدعم الدولة المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء؟

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عبدالغفار: إقرار الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعى الجديد وتطبيق نظام التعليم الهجين

كل ما تريد معرفته عن أحدث تصور للعام الدراسي الجديد

تفاصيل انطلاق قناة تعليمية مجانية ومجموعات تقوية بكفر الشيخ

بعد تحديد الحد الأدنى.. كيفية التسجيل في المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2020

لمنع الأمراض المعدية.. إجراءات صحية مع بدء الدراسة

النتيجة السبت المقبل.. مفاجآت بشأن المرحلة الأولى لتنسيق 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

09:14 ص

وزير التعليم يكشف مفاجأة عن نظام امتحانات الثانوية العامة المقبلة

02:27 م

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

12:23 م

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟