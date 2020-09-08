وزير التعليم يعلن تعريب مادة الجيولوجيا للشهادة الثانوية









قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه لا حقيقة لإلغاء طابور المدرسة وقال الوزير : المدير هو الذي يقرر إذا كان فى طابور أم لا وهو الذي سوف يعيد للمعلم هيبته.





وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم تعريب الجيولوجيا وأكد أن ذلك القرار نظرًا لقلة عدد المعلمين الذين يدرسون الجيولوجيا باللغة الانجليزية.





وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يناشد الجميع بالالتزام بما تقوله وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وأكد وزير التربية والتعليم أنه يوجد صفحات تقوم بإنتحال شخصيته عبر الفيس بوك وتم الابلاغ عنها.



