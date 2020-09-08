دجوكوفيتش لمشجعيه: مراقبة الخطوط التي أصيبت بالكرة تحتاج لدعمنا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:36 م
دجوكوفيتش
دجوكوفيتش
وكالات
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وجه الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم في عالم كرة المضرب، رسالة لجمهوره، حيث حثهم على دعم مراقبة الخطوط، ضحية ضربته "المتهورة"، وذلك بعدما كانت الأخيرة هدفا لهجمات على الشبكات الاجتماعية.

وشكر دجوكوفيتش في تغريدة على تويتر أنصاره على رسائلهم الإيجابية، مشددا على أن مراقبة الخطوط التي أصيبت في حلقها بعد ضربته المتهورة، "لم ترتكب أي خطأ"، على عكس المنتقدين الذين يتهمونها بالمبالغة في طبيعة إصابتها بسقوطها على الأرض.

وكتب دجوكوفيتش البالغ 33 عاما: "تذكروا أيضا، من فضلكم، أن مراقبة الخطوط التي أصيبت بالكرة الليلة الماضية (الأحد) تحتاج أيضا إلى دعم مجتمعنا".

وأضاف: " هي لم ترتكب أي خطأ على الإطلاق، أطلب منكم أن تبقوا مهذبين معها وأن تدعمونها خلال هذا الوقت".

واستبعد دجوكوفيتش الأحد الماضي من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، بسبب توجيهه كرة باتجاه أحد حكام (مراقب) الخطوط (السيدة الضحية) خلال مباراته مع الإسباني بابلو كارينو بوستا.

وكان دجوكوفيتش يسعى إلى لقبه الكبير الـ18 والاقتراب من منافسيه الإسباني رافائيل نادال (19) والسويسري روجير فيدرر (20)، إلا إنه أعتبر خاسرا بسبب هذه الحادثة، علما بأنه اعتذر لاحقا عن سلوكه للمنظمين.

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