محمود الليثي برفقة أحمد مجدي في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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شارك الفنان محمود الليثي، جمهوره بصورة جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمود الليثي، بالصورة برفقة الفنان أحمد مجدي، وعلق علي الصورة قائلاً "ميجو".





ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه وتباينت التعليقات أبرزها "نجوم مصر منورين".





يذكر أن آخر أعمال محمود مسلسل "مملكة إبليس"من تأليف محمد أمين راضى، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجناينى. ومن بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، صبرى فواز، كريم قاسم، إيمان العاصى، نانسى السيد، أسماء جلال، خالد أنور، محمود الليثى.