601 عقد تقنين لأملاك الدولة في كفرالشيخ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كنفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعادل بزاوى، مدير الشئون القانونية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، انه تم تسليم 15عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " 10عقود بمركز ومدينة مطوبس، و5 عقود بمراكز " كفرالشيخ، الحامول، بيلا، الرياض"، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، إن اجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 601عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.


وأكد محافظ كفرالشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.مشيرًا إلى أن الدولة تفتح ذراعيها للتصالح، وأن المواطن يعي ذلك،لذا حرص المواطنون على التواجد بالمراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح.

أخبار تهمك

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة في "قلب" الزمالك قبل مباراة سموحة

منذ أقل من ساعتين

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة ميسي تطيح بـ"الرئيس"

منذ نصف ساعة

المهلة الأخيرة.. كيف تدعم الدولة المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء؟

منذ حوالي 3 ساعات

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم يكشف مفاجأة عن نظام امتحانات الثانوية العامة المقبلة

منذ 41 دقيقة

تعرف على موعد أولى مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رسميا.. وزير التعليم يكشف موعد بدء العام الدراسي للحكومي والدولي

منذ أقل من ساعة

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ 38 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

09:14 ص

وزير التعليم يكشف مفاجأة عن نظام امتحانات الثانوية العامة المقبلة

02:27 م

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

12:23 م

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟