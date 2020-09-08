وزير التعليم يبشر أولياء الأمور: "الثانوية مش هتكون حياة أو موت"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كتب الثانوية العامة بالعام الدراسي الجديد ستكون رقمية وليست ورقية.

وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن امتحان الثانوية العامة هذا العام سيتم إلكترونيًا والتصحيح إلكترونيًا، موضحًا أن هذا الامتحان سيطبق على الراسبين والمؤجلين وطلاب الصف الثاني الثانوي المنتقلين، بينما يتم إجراء نفس الامتحان ورقي للطلاب الراسبين والمؤجلين فقط، منوهًا بأنه متاح للطلاب إعادة الامتحان مرة و2 لتحسين الدرجات على مستوى مادة او جميع المواد، لإمكانية الالتحاق بكليات الطب، معقبًا: "مش هنخلي الثانوية حياة أو موت".

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا تستعد وزارة التربية والتعليم، على قدم وساق، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.

بوابات تعقيم
تستعد وزارة التربية والتعليم، لقدوم العام الدراسي الجديد، بتوفير بوابات تعقيم في المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

أدوات تعقيم
وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسى الجديد.

التباعد الاجتماعي 
ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.

تخفيف الكثافات الطلابية
وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.

وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.

كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21يناير 2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 حتى الخميس 4 فبراير2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير 2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10يونيو 2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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