عاجل.. حريق في مبنى البنك المركزي بالكويت

اندلع حريق، في مبنى الكويت المركزي، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، فى بيان لها اليوم الثلاثاء.

وتوجهت على الفور فرق الإطفاء، إلى موقع البلاغ من مركزى الهلالى والمدينة، وتبيّن أن الحريق فى الدور الـ 20 من المبنى، وكان مخمد قبل وصول فرق الإطفاء.

وأشارت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، إلى أن الحريق لم يؤثر على سير العمل فى المبنى.

وأوضحت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، أن ماس كهربائي فى إنارة السقف أدى إلى نشوب الحريق المحدود ولم يخلّف أى أضرار.