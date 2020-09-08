إصابة 11 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "قنا - دشنا" الزراعي



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف بقنا، يفيد إصابة أمل أنور حسين، 61 عامًا، ونصرة منصور حسن، 50 عامًا، ومحمد صاحي نصرالله، 32 عامًا، وسحر ضاحي، 30 عامًا، وعبدالله محمد احمد، 30 عامًا، وملك عيد أبوالوفا، 11 عامًا، وحنان عبدالقادر، 27 عامًا، ونوال عبده عباس، 30 عامًا، وريماس محمد أحمد توفيق 30 عامًا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام محطة وقود الجزيرية بطريق دشنا الزراعي.



تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79008 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها، و5541 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أصيب 11 شخصًا منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام محطة وقود الجزيرية بطريق دشنا الزراعي، شمال محافظة قنا.