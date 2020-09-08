نائب محافظ الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي والمستشفى المركزي بأبشواي

نائب محافظ الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي والمستشفى المركزي بأبشواي
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:24 م
ريهام على
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تفقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفييوم، عددًا من المواقع والمنشآت الخدمية يمركز أبشواي، للوقوف على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك خلال جولة موسعة صباح اليوم بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة اليوم، بأن الجولة شملت تفقد المركز التكنولوجى للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإجراءات التصالح، ومتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت والتي تم تشكيلها أمس لمراجعة كافة المباني بنطاق المراكز ورصد المخالف منها.
خلال الجولة، أكد نائب المحافظ بالإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سيتمبر الجاري منعًا للوقوع تحت طائلة القانون، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام وسائل الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي، مشددًا على لجنة حصر المنشآت بسرعة الانتهاء من أعمالها خلال المدة الزمنية المقررة.
وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن نائب المحافظ تفقد سير العمل بمستشفى أبشواي ووجه بتوفير المستلزمات الطبية الأساسية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن التشديد لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الجيدة للمواطنين، كما تضمنت الجولة تفقد أعمال رصف شارع الجمهورية بمدينة أبشواي، موجهًا بالانتهاء من الأعمال خلال الجدول الزمني المقرر سلفًا طبقًا للاشتراطات الفنية والهندسية تحت إشراف اللجان المتخصصة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة اليوم، بأن الجولة شملت تفقد المركز التكنولوجى للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإجراءات التصالح، ومتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت والتي تم تشكيلها أمس لمراجعة كافة المباني بنطاق المراكز ورصد المخالف منها.
خلال الجولة، أكد نائب المحافظ بالإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سيتمبر الجاري منعًا للوقوع تحت طائلة القانون، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام وسائل الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي، مشددًا على لجنة حصر المنشآت بسرعة الانتهاء من أعمالها خلال المدة الزمنية المقررة.
وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن نائب المحافظ تفقد سير العمل بمستشفى أبشواي ووجه بتوفير المستلزمات الطبية الأساسية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن التشديد لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الجيدة للمواطنين، كما تضمنت الجولة تفقد أعمال رصف شارع الجمهورية بمدينة أبشواي، موجهًا بالانتهاء من الأعمال خلال الجدول الزمني المقرر سلفًا طبقًا للاشتراطات الفنية والهندسية تحت إشراف اللجان المتخصصة.