نائب محافظ الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي والمستشفى المركزي بأبشواي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفييوم، عددًا من المواقع والمنشآت الخدمية يمركز أبشواي، للوقوف على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك خلال جولة موسعة صباح اليوم بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة اليوم، بأن الجولة شملت تفقد المركز التكنولوجى للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإجراءات التصالح، ومتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت والتي تم تشكيلها أمس لمراجعة كافة المباني بنطاق المراكز ورصد المخالف منها.

خلال الجولة، أكد نائب المحافظ بالإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سيتمبر الجاري منعًا للوقوع تحت طائلة القانون، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام وسائل الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي، مشددًا على لجنة حصر المنشآت بسرعة الانتهاء من أعمالها خلال المدة الزمنية المقررة.

وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن نائب المحافظ تفقد سير العمل بمستشفى أبشواي ووجه بتوفير المستلزمات الطبية الأساسية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن التشديد لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الجيدة للمواطنين، كما تضمنت الجولة تفقد أعمال رصف شارع الجمهورية بمدينة أبشواي، موجهًا بالانتهاء من الأعمال خلال الجدول الزمني المقرر سلفًا طبقًا للاشتراطات الفنية والهندسية تحت إشراف اللجان المتخصصة.

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