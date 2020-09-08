طوارئ مبكرة.. تفاصيل استعدادات الدولة لمواجهة السيول

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في ظل الاستعداد المبكر لمواجهة توقعات الطقس السيئ واحتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء، رفعت الحكومة المصرية، درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمر.



طوارئ بالهلال الأحمر

استعد الهلال الأحمر المصري، لمواجهة الطقس السيء، الذي قد تتعرض له المحافظات المصرية، تزامنا مع السيول التي بدأت خلال الأيام الماضية في الأقصر وقنا والبحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى، وفرق الاستجابة للكوارث من المتطوعين.



ويقول الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنه يوجد ٢٧ مركز إغاثة على مستوى المحافظات، و٤ مراكز استراتيجية ومخيمات للطوارئ.



خطة الوزارات لمجابهة السيول

بينما أوضح المهندس شحتة إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري، أن هناك خطة للحماية من السيول بـ25 عملية بداية من وادي دجلة في القاهرة إلى أسوان، مشيرًا إلى أنهم نفذوا 81 عملا صناعيا للحماية من السيول منقسمين على 16 سد و30 بحيرة وحوض تهدئة.



وتابع رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري، أن الهيئة أنفقت 4 مليارات جنيه لحماية من المواطنين والبنية التحتية للدولة من أخطار السيول.



كما وضعت هيئة الطرق والكباري، خطة شاملة لمواجهة السيول وأضرارها، كتشكيل 14 فرقة عمل للتعامل مع أي طوارئ تسببها السيول بمختلف محافظات مصر، وفريق صيانة لتطهير وصيانة مخرات السيول، إضافةً إلى غرفة عمليات تتابع الأحوال الجوية لحظة بلحظة.



استعدادات المحافظات

وتستعد المحافظات، لمواجهة السيول، حيث أعلن أسامة القاضي محافظ المنيا، تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخرًا طبيعيًا و22 صناعيًا، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة والتى من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم.



كما نفذت محافظة أسوان تدريبًا عمليًا، لمواجهة تداعيات السيول والأمطار الغزيرة، فى إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية المتُبعة مع اقتراب فصل الشتاء.



وأكد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، جاهزية معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة؛ لمواجهة مخاطر السيول.



وتأتي الإجراءات والتدابير الاحترازية ورفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة توقعات الطقس السيئ واحتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء.