عمليات كفرالشيخ: العمل يسير بانتظام في جميع اللجان الإنتخابية

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ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ لعام 2020، وتابع عمليات تأمين اللجان وتكليفات رؤساء المراكز والمدن بأعمال النظافة وتعقيم، وكذلك متابعة وصول القضاة وتم فتح اللجان في موعدها الـ 9 صباحًا، لاستقبال للناخبين والتصويت.



جاء ذلك بحضور بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد جزوان، بالرقابة الإدارية، وومثلي المنطقة الشمالية، ومساعد مدير الامن للشئون المالية، ووكلاء الوزارات بالمحافظة.



وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العمليه الانتخابية.



وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيبًا بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الغرفة تقوم برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وتم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.



كما تتابع غرفة العمليات الفرعية برئاسة اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولًا بأول.



وفي سياق أخر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79008 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها، و5541 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.