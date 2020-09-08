توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا 9% في 2020

أكد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم توقعا بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي 9 في المائة في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".









وأضاف المعهد أن النشاط الاقتصادي الفرنسي سيصل إلى 95 في المائة من مستويات ما قبل الوباء في الربع الثالث و96 في المائة من مستويات ما قبل تفشي المرض في الربع الأخير من العام.









وأظهرت البيانات أن النشاط الاقتصادي كان عند 81 في المائة من مستويات ما قبل تفشي المرض في الربع الثاني.

كما قال المعهد إن التوظيف انخفض 0.9 في المائة في الربع الثاني بعد انخفاض بنسبة سالب اثنين في المائة في الربع الأول.