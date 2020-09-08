وزير التعليم: صلاحيات لمديري المدارس لتحديد جداول الطلاب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:17 م
وزير التعليم طارق شوقي
وزير التعليم طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أنه سوف يستعرض خطة العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن هذا العام استثناء ونحجت مصر فى عبور أزمة كورونا، وكشف أنه سوف يستعرض ما تم تحقيقه وسوف يعلن عن الحلول، مشيرًا إلى أن الدراسة سوف تبدأ 17 أكتوبر أما المدارس الدولة سوف تبدأ 15 أكتوبر.

وأشار وزير التربية والتعليم أنه سوف يتحدث عن مصادر تعلم جديدة، بالاضافة إلى كيفية تسكين الطلاب فى المدارس فى ظل أزمة كورونا، وأيضًا تفاصيل خاصة بالتعليم الفني.

وأضاف الوزير أنه يوجد ضوابط سيتم توزيعها على المديريات التعليمية، مشيرًا إلى أنه يوجد مصادر تعليم متعددة لكل المراحل.

وعن رياض الاطفال حتى الصف الثالث الإبتدائي، قال الوزير : نرسل لمديرى المدارس إذا كانت فترة المدرسة فترة واحدة سوف يذهب الطلاب 4 أيام من يوم الاحد حتى الاربعاء، أما إذا كانت الفترة فترتين سوف يذهب إلى المدرسة 3 أيام، وأكد أن كل مدرسة سوف تفعل جدول لنفسها وتحدد الجدول، مشيرًا إلى أنه يوجد صلاحيات كثيرة لمديرى المدارس لتقوية المدرسة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام، في مؤتمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الدراسي الجديد.

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