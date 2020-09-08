ممفيس ديباي يرد على عرض برشلونة

عترف ممفيس ديباي نجم فريق ليون الفرنسي برغبة نادي برشلونة في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وقال ديباي: "دعونا ننتظر لنرى ما الذي سيحدث، بالغد سأتحدث مع أولمبيك ليون وأنا أعلم باهتمام برشلونة لكنني لا يمكنني الحديث أكثر من ذلك".





وأضاف ديباي في تصريحات صحفية: "لم أتحدث كثيرًا مع وكيلي في هذا الشأن أيضًا لكن دعونا ننتظر ما سيسفر عنه المستقبل".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أمل برشلونة في الحصول على خدمات ممفيس ديباي بحسب ما طلب المدير الفني الجديد رونالد كومان.



