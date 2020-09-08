أشرف بن شرقي يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة سموحة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:32 م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
أحمد السيد
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أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي،سوف يخضع مساء اليوم الثلاثاء لاختبار طبي، لتحديد موقفه من مباراة سموحة في اللقاء المقرر له يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري العام.


وأوضح "أسامة" أن "بن شرقي" يعاني من إجهاد عضلي بسيط ، وتم تخصيص برنامج تأهيلي له أمس، واليوم القرار النهائي لتحديد موقفه من المشاركة أمام سموحة من عدمه.


ويواصل الزمالك تدريباته الجماعية في تمام الساعة الخامسة مساءاً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، على أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً في أحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب غداً الأربعاء.


ويخضع لاعبو الأبيض إلى تحليل الدم "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل المران، بملعب النادي.

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