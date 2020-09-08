تراجع عدد العاملين بنظام ساعات العمل المخفضة في ألمانيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
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أعلن معهد "إيفو" الألماني للاقتصاد تراجع عدد العاملين بنظام ساعات العمل المخفضة في ألمانيا إلى أقل من خمسة ملايين شخص في أغسطس الماضي.


وبحسب تقديرات المعهد التي أعلن عنها اليوم، بلغ عدد العاملين بنظام ساعات العمل المختصرة 6ر4 مليون شخص الشهر الماضي، ويقل ذلك بإجمالي مليون شخص عن يوليو السابق عليه.


وبحسب "الألمانية" أوضح المعهد أن عدد العاملين بهذا النظام لا يزال مرتفعا، رغم أنه تراجع بوضوح منذ توقف قطاع الصناعة إلى حد كبير في ظل أزمة كورونا في ربيع العام الجاري، حيث كان العدد تجاوز سبعة ملايين في مايو الماضي.


واستند المعهد في تقديراته إلى استطلاع شمل تسعة آلاف شركة على مستوى ألمانيا لأجل إتمام توقعاته الاقتصادية الشهرية.


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