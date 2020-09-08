انكماش الناتج المحلى لمنطقة اليورو بنسبة 11.8%

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
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أفادت بيانات معدلة جرى نشرها اليوم بأن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو انكمش بنسبة 8ر11% في الربع الثاني، وهي نسبة أقل بقليل من التقديرات الأولية.


وبحسب "الألمانية" كانت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، التي تم نشرها في يوليو، أشارت إلى انكماش الناتج الاقتصادي بـ 1ر12% في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.


كما أظهرت البيانات المعدلة أن أداء اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل جاءت أفضل قليلا مما كان يُعتقد سابقا.
ووفقا للتقدير الأول فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر11% في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ، إلا أنه تم تعديلها اليوم الثلاثاء إلى 4ر11% .


ورغم مراجعة البيانات وتعديلها، فإن نتائج الربع الثاني لا تزال هي أسوأ نتائج فصلية على الإطلاق منذ أن بدأ مكتب يوروستات إصدار البيانات عام 1995.


وتسببت الإغلاقات الهائلة التي شهدتها أوروبا لاحتواء تفشي فيروس كورونا في هذه الانكماش الكبير.
وكانت إسبانيا تضررا من بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث فقدت 5ر18% من ناتجها المحلي.

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