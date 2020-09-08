6 حالات تبطل صوتك في "إعادة انتخابات الشيوخ".. تعرف عليهم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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في انتخابات الشيوخ والتي تجرى جولة إعادتها اليوم وغدا، هناك عدد من الأخطاء إذا ارتكبتها سيتم إبطال صوتك في العملية الانتخابية ويصبح لاغيا، ولن يدرج في قائمة الأصوات الصحيحة فيجب أن تتفادى تلك الأخطاء.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الحالات التي يكون فيها صوت الناخب باطلا حال الوقوع فيها، وذلك بالتزامن مع انطلاق جولة الإعادة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية على 26 مقعد يتنافس عليهم و52 مرشح منهم مستقلين وآخرين بأحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، المؤتمر، الاتحاد، الحركة الوطنية، والنور:

1- الصوت يكون باطلًا إذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية.

2- صوتك يكون غير صحيح إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع أو وضع عليها أي إشارة أو علامة تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت.

3- الصوت يكون باطلًا إذا لم يضع الناخب أي علامة تدل على رأيه ببطاقة الاقتراع، أو إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص.

4- صوت الناخب يكون باطلا إذا اختار عدد مرشحين أقل أو أكثر في النظام الفردي، وهو ما يخص الإعادة في الفترة الحالية لأن القائمة نجحت في الجولة الأولى.

5- يحظر على الناخب تصوير بطاقات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ باستخدام أي وسيلة لأي غرض، ويتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه.

6- يجب أن يقوم الناخب عقب الإدلاء بصوته بالتوقيع في كشوف الناخبين، ويوقع أمين اللجنة الذذي يختاره رئيسها قرين توقيع كل ناخب.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بفوز القائمة الوطنية لدعم مصر بعد حصولها على أصوات تخطت ٥% بجانب فوز عدد من المرشحين وبقاء البعض للإعادة.

ومن بين المحافظات التي تشهد إعادة، محافظة الجيزة تشهد إعادة الانتخابات على مقعد واحد وكذلك الحال بالنسبة لمحافظة المنوفية والتي شهدت حسم مقعدين، ومحافظة بني سويف والتي جرى فيها حسم مقعدين، فيما ستجري جول الإعادة على مقعد واحد بين المرشحين نبيل ثروت وأحمد سرور.

كما ستشهد محافظة أسيوط انتخابات إعادة على ٣ مقاعد بعدما جرى فيها حسم مقعد واحد فقط لصالح مجدي عبد الرحيم سليم مرشح حزب مستقبل وطن، كما تضم قائمة المحافظات التي ستشهد جولة إعادة تسع محافظات سيجري إعادة الانتخابات على جميع المقاعد المخصصة لها وهي محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية ومرسى مطروح.



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