ضبط ألف قرص مخدر وسلاح ناري بالمنيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل وعاطل بحوزتهم ألف قرص مخدر وسلاح نارى بالمنيا.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن المنيا وقوات الأمن المركزى من ضبط (عدد 1000 قرص مخدر، سلاح ناى وطلقة من ذات العيار، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول) بحوزة ( عامل، عاطل– مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بزعم إنشائه عقار سكنى كائن بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه، وتحرير عقود بيع وهمية لتلك الوحدات السكنية والإستيلاء من 3 أشخاص على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (1،500،000 جنيه) إلا أنه لم يقم ببناء العقار حيث تبين أن قطعة الأرض غير مملوكة له وإستولى على المبالغ المالية المتحصل عليها.

إجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بطرق إحتيالية مختلفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.



فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.


وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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