رئيس جامعة المنيا يُكرم مديري المستشفيات الجامعية السابقين

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كرم الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، مديري المستشفيات الجامعة اللذين انتهت مدة توليهم إدارة المستشفيات.



وقدم رئيس الجامعة درع جامعة المنيا تكريمًا لكل من: الدكتور أشرف عثمان مدير عام مستشفى المنيا الرئيسي، والدكتور إيهاب رفعت مدير مستشفى الكلى والمسالك، والدكتور هشام عبد الحليم مدير مستشفى الكبد، والدكتور محمد إسماعيل نائب مدير المستشفى الجامعي، والدكتور محمد صلاح البدري مدير المستشفى التخصصي؛ وذلك تقديرًا وعرفانًا على مجهوداتهم التي بذلوها بكل وطنية وتفان واتقان وعطاء، من أجل تقديم خدمة طبية لائقة لمواطني المحافظة، ومساهمتهم في كافة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المستشفيات الجامعية على مختلف مواقع عملهم بداخلها.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد المحسن عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وأعبد الناصر حسان أمين الجامعة المساعد لشئون المستشفيات.



وأعرب "عبد النبي" عن مدى امتنانه وتقديره للقيادات الإدارية بالمستشفيات الجامعية التي تستحق كل ثناء وعرفان، على تضحياتهم ومواصلتهم الليل بالنهار في سبيل حماية المجتمع، ورفع المعاناة عن المرضى وتقديم أوجه العناية لهم، متمنيًا للقيادات الإدارية الشبابية الجديدة التي تم اختيارها التوفيق بعملهم ومواصلة ما بدأه سابقيهم.



ويحدر بالإشارة، أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، على انتظام امتحانات طلاب مرحلة الدراسات العليا بكليات الجامعة "الدبلوم، تمهيدي ماجستير، الماجستير، الدكتوراه"؛ والتي بدأت في الأول من سبتمبر الجاري وتستمر علي مدار أسبوعين بجميع كليات الجامعة، وذلك طبقًا للجداول المُعلنة لمراحل الدراسات العليا والدبلومات، والباحثين المسجلين للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة بمختلف الكليات، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة اتخذتها الجامعة لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد؛ وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وباحثي الجامعة.



وراعت الجامعة أثناء الاختبارات الالتزام بما تم تنفيذه من جميع الإجراءات الوقائية في اختبارات طلاب الفرق النهائية؛ بالتزام الطلاب بارتداء الماسك الواقي "الكمامة"، والحضور بساعة واحدة علي الأقل قبل بدء الامتحانات لإتمام أعمال التعقيم ببوابات التعقيم الذاتي علي بوابات الجامعة الرئيسية، وكذلك قياس درجات حرارة الطلاب بالكاشفات الحرارية، مع مراعاة الالتزام بالتباعد والمسافات البينية بين الطلاب، وعدم السماح بتبادل الأدوات الشخصية الخاصة بكل طالب، ومغادرة الطلاب للحرم الجامعي عقب الانتهاء من الامتحان ولا يسمح بأي تجمعات.



والجدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري، لإتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع.