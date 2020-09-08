ضبط كيلو حشيش وكمية من الأقراص المخدرة بحوزة عاطلين

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القاهرة وقوات الأمن المركزى من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 100جرام، عدد 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، عدد 30 قرص مخدر لعقار الأبترل، مبالغ مالية، مبلغ 3100 عملات وطنية مقلدة، عدد 9 هواتف محمولة، لاب توب، ميزان حساس ) بحوزة ( عاطلين – أحدهما من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق ضبطه فى عدد 4 قضايا ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية سلاح ) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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