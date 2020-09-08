ضياء السيد: فايلر يعاني من ضغط المباريات

أكد ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن لاعبو الأهلي قدموا مباراة جيدة أمام حرس الحدود، مشيدًا بجهود الثنائي وليد سليمان وجونيور أجايي.









وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "المباريات المقبلة هي تحقيق نتائج فقط وليست تقديم أداء، ولاعبو الأهلي قدموا مباراة جيدة خاصة وليد سليمان عند نزوله وجونيور أجايي صانع الهدفين، إلى جانب التمركز الجيد من قفشة فى تسجيل الهدف الثاني".









وأضاف: "فايلر يعاني من ضغط بسبب خوض المباريات كل 72 ساعة، والأهلي يلعب كرة هجومية وليست دفاعية".



