ضياء السيد: فايلر يعاني من ضغط المباريات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أكد ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن لاعبو الأهلي قدموا مباراة جيدة أمام حرس الحدود، مشيدًا بجهود الثنائي وليد سليمان وجونيور أجايي.


وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "المباريات المقبلة هي تحقيق نتائج فقط وليست تقديم أداء، ولاعبو الأهلي قدموا مباراة جيدة خاصة وليد سليمان عند نزوله وجونيور أجايي صانع الهدفين، إلى جانب التمركز الجيد من قفشة فى تسجيل الهدف الثاني".


وأضاف: "فايلر يعاني من ضغط بسبب خوض المباريات كل 72 ساعة، والأهلي يلعب كرة هجومية وليست دفاعية".

أخبار تهمك

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ ساعتين

لاوتارو مارتينيز يطير من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح يربك حسابات كلوب قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

فايلر يعطي الأهلي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

فايلر ينفجر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

جوارديولا يتجه إلى مدريد لحسم صفقة مميزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:23 م

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

09:14 ص

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

11:34 ص

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

11:01 ص

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟