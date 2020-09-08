ضبط أدوية مخدرة بصيدلية في طنطا (صور)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية بقيادة الدكتور خالد اصيل بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا، بقيادة العقيد محمد راشد صيدلية تتاجر في الأدوية المخدرة وأسفرت الحمله عن قيام صيدليه بحي ثاني طنطا ببيع ادويه مؤثره على الحاله النفسيه الجدول التانى بدون روشته بكميات ٢٤ شريط بمبلغ ٩٠٠ جنيه وبتفتيش الصيدليه تبين وجود ادويه من محتويه على ماده البريجابلين مخالفه الفقره د من الجدول التالت لقانون المخدرات وأدوية مهربه وغير مسجله وأدوية مسببه للاجهاض محظور بيعها بالصيدليات العامة بإجمالي كميات ١٠٥٠٧ قرص و٤٧ زجاجه و١٣٥ أمبول وانتهت الحمله من عملها فجر اليوم وجارى العرض على النيابة العامة.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشديد الرقابه علي سوق الدواء وتنفيذ توجيهات هيئه الرقابه الاداريه بضبط السوق الدوائي والصيدليات المخالفه حيث تم التنسيق لحمله مشتركه بنطاق حي تانى مساء يوم الاثنين ٧ ٩ ٢٠٢٠ برئاسه د.منى شبل مدير التفتيش كل من الدكتور محمد السباعى والدكتور هيثم غرابه بمرافقه الرائد احمد زهران وقوه من الشرطة السريين.
ضبط أدوية مخدرة بصيدلية في طنطا (صور)
ضبط أدوية مخدرة بصيدلية في طنطا (صور)
ضبط أدوية مخدرة بصيدلية في طنطا (صور)
ضبط أدوية مخدرة بصيدلية في طنطا (صور)
ضبط أدوية مخدرة بصيدلية في طنطا (صور)
ضبط أدوية مخدرة بصيدلية في طنطا (صور)
ضبط أدوية مخدرة بصيدلية في طنطا (صور)
ضبط أدوية مخدرة بصيدلية في طنطا (صور)
ضبط أدوية مخدرة بصيدلية في طنطا (صور)
ضبط أدوية مخدرة بصيدلية في طنطا (صور)

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