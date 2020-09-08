مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1288) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:
ضبط (3،875 طن مقطعات لحوم، دواجن كاملة، مفروم لحوم، سجق، جبن رومى، جبن موتزريلا معبأ داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان (بمحافظة القاهرة).

ضبط (2،120 طن سكر حر، أرز، مسلى معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية- 480 عبوة "زيت طعام معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية).

ضبط (574 عبوة مشروبات مهربة جمركيًا معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مشهورة "مختلفة الأنواع" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية) تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور بغرض التربح ماديًا جراء بيعها للمستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية وملحق به مخزن بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة أول (بمحافظة القاهرة).

ضبط (20،450 طن منظفات صناعية "صابون سائل، معطرات، مكسبات رائحة، ملمع، جلوكوز" مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر"- 38450 عبوة منظفات صناعية "متعددة الأغراض" منتج نهائى معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية).

ضبط (5،600 طن زيوت سيارات معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة زيوت السيارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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