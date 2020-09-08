محمود فارس يستأنف تصوير برنامج "3 دقايق مع فارس"

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استأنف الفنان محمود فارس تصوير أولي حلقات برنامجه الجديد "3 دقايق مع فارس".





ويعد برنامج "3 دقايق مع فارس"، التجربة الأولى للفنان محمود فارس في مجال تقديم البرامج بعد حصوله مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما 2020.



"3 دقايق مع فارس " مكون من 15 حلقة وتدور فكرته عن فن الأداء التمثيلي في فنون الدراما مع استعراض بعض النماذج الدرامية في ثلاث دقائق ، ويجسد "فارس" في كل حلقة شخصية مختلفة في إطار كوميكدي أو تراچيدي يناقش من خلالها مواضيع تمس المجتمع المصري.



البرنامج بطولة وتقديم الفنان محمود فارس، إنتاج شركة ليونز للآنتاج السينمائي، توزيع وكتابة وإخراج ياسر بدوي.



وعلي صعيد آخر يواصل محمود فارس تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "الأسد" ، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي .



ويشارك في بطولته نخبة من ألمع النجوم منهم "محمود فارس ، أحمد عبدالله محمود ، نبيل قيراط ، محمد فاروق ، مدحت عربان ، ريهام محيي ، مني عز الدين ، ميدو فايز وشيرين غالي" ، إخراج محمد بدير ، تأليف مصطفي سالم وإنتاج شركة لايونز برودكشن.