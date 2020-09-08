ندي بسيوني تقدم المواساة للشعب السوداني جراء الفيضانات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أعربت الفنانة ندي بسيوني عن حزنها الشديد لما تعرضت له السودان من فيضانات مهولة أدت إلي تدمير الكثير.

حيث نشرت صورة مأساوية لأهالي السودان ، وعلقت قائله :"اللهم الطف بأهل السودان سلام وأمان يارب العالمين".

يشار أن السودان تعرضت لفيضانات مروعة حينما ارتفع منسوب مياه نهر النيل ووصل إلى أكثر من 17 مترًا، حيث دخلت الفيضانات إلى المنازل وهدمت نحو 60 ألف منزل، كما تسببت في عشرات الضحايا.

وكان آخر أعمال ندى بسيونى مسرحية "حمام الست" وشاركها البطولة محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى.

أخبار تهمك

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

صلاح يربك حسابات كلوب قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

جوارديولا يتجه إلى مدريد لحسم صفقة مميزة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

منذ ساعتين

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ ساعتين

لاوتارو مارتينيز يطير من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الأهلي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر ينفجر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:23 م

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

09:14 ص

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

11:34 ص

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

11:01 ص

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟