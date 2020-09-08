بهذه الكلمات.. درة تبعث رسالة تفاؤل لمحبيها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة درة، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بكوقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة بالصورة بإطلالة مميزة مرتدية شميز باللون الأبيض ونسقت معها چيب طويلة، وتركت شعرها منسدلاً، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واةتفت بإرتداء نظارة شمس.

وبعثت رسالة تفاؤل لمتابعيها وكتبت :"مهما ضيق الواقع هناك مساحة كافية للحلم".

وسرعان ما تفاعل الكثير من محبيها مع الصور وتعددت التعليقات أبرزها " أجمل نجمة بتونس "

يذكر أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.


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