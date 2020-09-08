ضبط ٣٥ صنف بإجمالي 6720 قرص أدويه منتهية الصلاحية ومهربه في الدقهلية

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قامت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، بشن حملة، استهدفت المرور على عدد من الصيدليات بمدينتى المنصورة وطلخا.



وقد أسفر التفتيش عن ضبط 35 صنف ادويه باجمالي6720 قرص ما بين ادويه منتهيه الصلاحيه معدة ومعروضة للبيع وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية محظور تداولها داخل الصيدليات العامة وأدوية عينات طبية مجانية محظور تداولها او بيعها، داخل الصيدليات العامة، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية جدول ثاني مجهولة المصدر بدون فواتير.



كما تم ضبط عدد كبير من الخيوط الجراحية المنتهية الصلاحية معدة للبيع بقرية تابعه لمركز طلخا

هذا وقد تم تحريز المضبوطات وتحرير عدد من المحاضر بجميع المخالفات باقسام الشرطة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لعدد من الصيدليات لعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أثناء مواعيد العمل الرسمية.



تأتي الحملات بناءا على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه وتعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية للتأكد من احكام الرقابة على سوق الدواء المصري وضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين.



وقد أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط وتطبيق القانون والتصدى لكافة أنواع الغش والاتجار الغير قانونية لردع المخالفين.





وعلى صعيد اخر، أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية إعادة فتح 6 صيدليات بعدد مدن ومراكز المحافظة،شملت المنصورة والمطرية والكردى ومنية النصر والسنبلاوين.



وتقرر ممارستها للنشاط مرة اخرى بعد قضاء مدة الغلق الادارى المقررة وتعيين مدير مسئول،وقد تم غلقها اداريا لمده شهر كعقوبة تأديبية لعدم تعيين مدير مسئول لها وذلك وفقا لقانون ممارسة النشاط الصيدلي.



جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، حيث تقدم اصحاب الصيدليات المشار اليها بإلتماسات الى مديرية الشئون الصحية " ادارة الصيدلة " يطلبون فض الشمع بعد تجاوزهم مده العقوبة التأديبية، قيامهم بتعيين مدير مسئول، وأقروا بتواجده بالصيدلية باستمرار، وفى حالة عدم التواجد او ان يتواج صيدلى ثانى بالصيدلية والا يتم الغلق مرة أخرى.