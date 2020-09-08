توقيع الكشف على 114 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمنيا



من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم إجراء الفحوصات الطبية لعدد 114 ألف سيدة على مستوي المحافظة، وذلك من بداية انطلاق المبادرة من أغسطس الماضي، بجميع الوحدات الصحية، كما انه يتم تحويل الحالات المشتبه بها الي مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشاعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام، لتقديم كافة الخدمات بالمجان.



وأوضح وكيل الوزارة، ان المحافظة حققت المركز الثانى على مستوى المحافظات في تنفيذ الاعمال منذ بداية المبادرة حتى نهاية أغسطس، مشيرًا إلى أن المبادرة هدفها تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية واجراء الفحوصات والتحاليل بالمجان لكافة السيدات والتي تقدموا للحصول على الخدمات العلاجية من خلال الوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة.



وعلي جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالمدينة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وذلك لأحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.



من جانبه أوضح محمد سيد رئيس المركز، أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية من الدقيق المدعم بالسوق السوداء، و٤ مخازن سلع غذائية مخالفة، و١.٥ طن سماد حر بمخزن مخالف، ومصنع خل بدون ترخيص، وسيارة محملة بلبن فاسد، كما تم تحرير ٢٦ مخالفة لمخابز بها نقص في الوزن، وتبديد وعدم التزام بمواعيد التشغيل، بالإضافة الى تنفيذ ١٦٨ ازالة إدارية، و٢٦ غرامة فورية، و٩ محاضر اشغال طبقا للقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ وتم تحويل المحاضر والمخالفات الى النيابة العامة بسمالوط.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل، تنفيذ مبادرة دعم صحة المراة، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية والكشف عن الامراض المزمنه، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة، والتي انطلقت من شهر أغسطس الماضي، وتهدف الى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض الغير سارية (السكر - الضغط – السمنة)، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصحة السيدة المصرية.