بعد تزايد البحث عنها.. 3 طرق للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بالتزامن مع انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، بدأ المواطنين يبحثون عن طرق الاستعلام عن لجنتهم الانتخابية وذلك للتصويت واختيار المرشح المناسب لهم بين المرشحين الذي يخوضون تلك الجولة بعد أن لم تمكنهم أرقامهم بالفوز بالجولة الأولى.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بفوز القائمة الوطنية لدعم مصر بعد حصولها على أصوات تخطت ٥% بجانب فوز عدد من المرشحين وبقاء البعض للإعادة.

وهناك 14 محافظة من محافظات الجمهورية تشهد جولة الإعادة بين المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعد، و52 مرشح يتنافسون في جولة الاعادة بانتخابات الشيوخ منهم مستقلين وآخرين بأحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، المؤتمر، الاتحاد، الحركة الوطنية، والنور.

وفيما يلي يقدم "الفجر" الطرق التي يمكن الاعتماد عليه في الاستعلام عن اللجان في انتخابات مجلس الشيوخ بعد تزايد البحث عليها:

- يمكن معرفة مقر لجنتك الانتخابية من خلال الدخول على موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وادخال رقمك القومي المكون من 14 رقما، حيث أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، البوابة الالكترونية للاستعلام عن أماكن انتخابات مجلس الشيوخ، عن طريق الانترنت، بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- من الممكن الاستعلام عن لجنتك الانتخابية قبل انتخابات مجلس الشيوخ من خلال إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على رقم 5151 فيتم الرد عليك بمقر انتخابك.

- وفي حالة الاتصال بالخط الساخن برقم 141، سيتم التواصل معك بمقر لجنتك الانتخابية.

يذكر أن محافظة الجيزة تشهد إعادة الانتخابات على مقعد واحد وكذلك الحال بالنسبة لمحافظة المنوفية والتي شهدت حسم مقعدين لكلا من علاء الدين طاحون مرشح حزب مستقبل وطن وأسامة فهيم مرشح حزب الشعب الجمهوري.

ومن بين المحافظات التي ستشهد جولة إعادة أيضا محافظة بني سويف والتي جرى فيها حسم مقعدين ذهبوا لمرشحي حزب مستقبل وطن أحمد حسن سليم ومحمد علي عبد الفضيل، فيما ستجري جول الإعادة على مقعد واحد بين المرشحين نبيل ثروت وأحمد سرور.

كما ستشهد محافظة أسيوط انتخابات إعادة على ٣ مقاعد بعدما جرى فيها حسم مقعد واحد فقط لصالح مجدي عبد الرحيم سليم مرشح حزب مستقبل وطن، كما تضم قائمة المحافظات التي ستشهد جولة إعادة تسع محافظات سيجري إعادة الانتخابات على جميع المقاعد المخصصة لها وهي محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية ومرسى مطروح.


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