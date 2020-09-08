مدرب هولندا المؤقت يعترف: لم نكن الأفضل أمام إيطاليا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:01 م
منتخب هولندا
منتخب هولندا
وكالات
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كشف دوايت لودفيخز المدرب المؤقت لمنتخب هولندا أن المستوى الذي ظهر عليه الطواحين أمام إيطاليا ربما سيكون مؤثرا في مشواره.

قال لودفيخز للصحافيين: "المشكلة الأكبر قبل الاستراحة أننا لم نكن على المستوى المطلوب".

وأضاف: "خسرنا أمام فريق مميز وفريق رائع يفعل الأشياء الأساسية التي نفعلها نحن، لكنه أدى بشكل أفضل كثيراً".
وهذه أول هزيمة لهولندا في 8 مباريات منذ الخسارة في نهائي دوري الأمم أمام البرتغال في يونيو 2019.

وأوضح المدرب المؤقت: "لم نساعد بعضنا بالشكل الكافي في الشوط الأول، ليس كافياً الركض بسرعة فائقة والعمل بجدية كبيرة، عندما نستحوذ على الكرة لم نظهر بالشكل الجيد، المسافات كانت كبيرة جداً".

وأضاف لودفيخز أنه غير متأكد من البقاء في منصبه في أكتوبر، عندما تلعب هولندا مع المكسيك ودياً، وتواجه البوسنة وإيطاليا مرة أخرى في دوري الأمم.

وقال: "هذا يعتمد على الإدارة، لا أعرف ما سيحدث، إذا لم يحضر مدرب جديد ربما أنال المسؤولية لمساعدة الفريق مجدداً، سأنتظر وأرى".

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