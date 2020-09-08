كارول سماحة تقدم المواساة لشعب سوريا جراء الحرائق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة كارول سماحة، اليوم الثلاثاء، عن حزنها الشديد لما تعرضت لها سوريا من حرائق شديدة.

حيث نشرت مجموعة من الصور الحريق عبر حسابها الرسمي بإنستجرام ، وكتبت :"شو هالغضب علينا السنة دي ، ما في بلد عم يسلم من هالمصائب ،الله يحمي سوريا وشعبها من هالحريق المرعب".

يشار أن اشتعلت حرائق الغابات في سوريا مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، ساهم ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، في انتشار الحرائق بسرعة.

يشار إلى أن آخر أعمال سماحة أغنية "bon voyage"، التي صورتها كليب تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات كاملة خير، و كارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف وهي من توزيع دي جي يوسف.


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