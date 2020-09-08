نجم الأهلي السابق: أطالب فايلر بالدفع بالناشئين فى المباريات المقبلة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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طالب مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، بضرورة الدفع باللاعبين الناشئين خلال المباريات القادمة.


وقال عبدالغني، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "يجب على فايلر بعد حسم بطولة الدوري أن يمنح اللاعبين الناشئين فرصة المشاركة فى المباريات القادمة لاكتساب الخبرات، والأهلي يتبقي له 8 نقاط فقط على التتويج بالدرع".


وأضاف: "فايلر مدرب محترف ويقوم بإشراك أحمد فتحي على الرغم من رحيله إلى صفوف بيراميدز، والأهلي استحق الفوز عن طريق خبرات لاعبيه".


ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على حرس الحدود ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.

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