ننشر الاستعلام عن صرف العلاوات الخمسة بالرقم القومي 2020 للمستحقين الجدد وشروط الحصول عليها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:38 م
صرف العلاوات الخمسة
صرف العلاوات الخمسة
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ننشر الاستعلام عن صرف العلاوات الخمسة بالرقم القومي 2020 للمستحقين الجدد وشروط الحصول عليها

بدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في صرف العلاوات الخمسة للمستحقين، والذين يبلغ عددهم حوالي 60,000 شخص من العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي والذين لم يصرفوا مستحقاتهم من العلاوات الخمس على الرغم من احقيتهم لأخذ هذه العلاوات بدءا من أول سبتمبر لعام 2020، وسوف نبين لكم طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالتفصيل.

طريقه الاستعلام عن العلاوات الخمسة:
يمكن لأصحاب المعاشات الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية والاستعلام عن احقيتهم ومبلغ العلاوات الخمسة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

2- يقوم المستعلم بكتابة رقمه القومي بالكامل وأيضاً كتابة اسم أمه بالعربي.

3- يضع علامة صح على كلمة انت لست روبوت.

4- بعد ذلك يقوم بالضغط على إرسال الطلب وينتظر حتى تظهر له على الشاشة جملة "تم إرسال الطلب".

المستحقين الجدد لمبلغ العلاوات الخمسة:
الأشخاص الذين يتقاضون معاشات من القطاع الحكومي وهم في نفس الوقت يأخذوا أول دفعة من العلاوات الخمسة، وعدد هؤلاء الأشخاص يصل إلى 27,000 مستحق فسوف تصرف لهم مبالغ العلاوات الخمسة بدءا من سبتمبر.

الأشخاص الذين كانوا يعملون في المؤسسات الصحفية الآتية: دار المعارف، دار الهلال، الشركة المتحدة للتوزيع، الشركة القومية للتوزيع، روز اليوسف، وكالة أنباء الشرق الاوسط، الأهرام، ويبلغ عدد المستحقين من الذين كانوا يعملون بهذه المؤسسات اكثر من 7000 شخص سوف تصرف لهم العلاوات الخمسة.

مجموعه منشآت يبلغ عددها 64 منشأه وتشمل أكثر من 240000 مستفيد ومستحق لصرف العلاوات الخمسة، وأيضاً هؤلاء المستحقين سوف تصرف لهم أول دفعة من العلاوات الخمسة بدءا من شهر سبتمبر الجاري.

شروط الحصول على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات من العاملين بالقطاع الخاص:
1- ان تكون داخله ضمن مفردات المرتب للشخص العامل، وتندرج تحت العلاوات الخاصة.

2- أن يصدر قرار من المؤسسة التي يعمل فيها الشخص بمنحه لهذه العلاوة، وأن تكون هذه المؤسسة سددت كل اشتراكات التأمين.

3- أن يكون للمؤسسة اشتراك احتياطي للمعاشات في الأعوام الماضية.

ننشر الاستعلام عن صرف العلاوات الخمسة بالرقم القومي 2020 للمستحقين الجدد وشروط الحصول عليها

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