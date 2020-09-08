نجم منتخب كرواتيا ينضم لمعسكر أتلتيكو مدريد

يتواجد الكرواتي شيمي فرساليكو، ظهير أيسر أتلتيكو مدريد، تحت إمرة المدرب دييغو سيميوني خلال فترة التحضير للموسم الجديد، الذي بدأ الإثنين، في مدينة ماخاداهوندا الرياضية، وذلك قبل توجه بعثة الفريق لمدينة سيجوبيا لمواصلة الاستعدادات قبل بدء بطولة الليغا المتوقعة في 26 أو 27 من الشهر الجاري.









وكان اللاعب قد عاد أخيراً من معسكر منتخب بلاده وانضم اليوم لتدريبات "الروخيبلانكوس"، الذي ينتظر عودة بقية لاعبيه الدوليين وهم يان أوبلاك وإيفو غربيتش وكيران تريبيير وستيفان سافيتش وجواو فيليكس.









كما ينتظر الفريق المدريدي عودة كل من دييغو كوستا وسانتياغو آرياس، اللذان أصيبا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ويخضعان حالياً للحجر المنزلي، إضافة إلى تقرير مصير يانيك كاراسكو العائد مؤخراً من منتخب بلجيكا.









وتواجد في مران الإثنين، بقية اللاعبين الذي تم تدعيمهم بالناشئين ومن ثم تقسيمهم إلى مجموعتين.