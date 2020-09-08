محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
محمد عزام
Advertisements
أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بصوته، اليوم الثلاثاء، في انتخابات الاعادةبمجلس الشيوخ 2020، وذلك بلجنة مدرسة المشير أحمد اسماعيل الإعدادية بنات.

واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات، وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه جرى تيسير كافة التسهيلات للناخبين، ومن بينها توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة. بالاضافة الي الاجراءات الاحترازية والتباعد بين الناخبين. 

وتعتبر بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخب، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقر انتخابي ولجنة فرعية.
محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ
محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ
محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ
محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ
محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ
محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ
محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ
محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ
محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ
محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ

أخبار تهمك

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صلاح يربك حسابات كلوب قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

لاوتارو مارتينيز يطير من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

جوارديولا يتجه إلى مدريد لحسم صفقة مميزة

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

فايلر يعطي الأهلي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فايلر ينفجر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:23 م

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

09:14 ص

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

11:34 ص

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

11:01 ص

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟