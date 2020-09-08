ضبط 4 قطع أسلحة نارية وأجزاء الأسلحة داخل ورشة بأسيوط

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 4 قطع أسلحة نارية، 400 طلقة نارية داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.

حيث أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط قيام ( مزارع – مقيم بدائرة المركز ) بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتبين "عدم تواجده" وضبط بمسكنه الآتى:

عدد ( 400 ) طلقة نارية.
عدد ( 3 ) فرد رصاص محلى الصنع.
فرد خرطوش محلى الصنع.
عدد من أجزاء الأسلحة النارية.
العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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ضبط 4 الوحدة

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