ضبط 4 قطع أسلحة نارية وأجزاء الأسلحة داخل ورشة بأسيوط
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:33 م
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 4 قطع أسلحة نارية، 400 طلقة نارية داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.
حيث أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط قيام ( مزارع – مقيم بدائرة المركز ) بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتبين "عدم تواجده" وضبط بمسكنه الآتى:
عدد ( 400 ) طلقة نارية.
عدد ( 3 ) فرد رصاص محلى الصنع.
فرد خرطوش محلى الصنع.
عدد من أجزاء الأسلحة النارية.
العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
حيث أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط قيام ( مزارع – مقيم بدائرة المركز ) بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتبين "عدم تواجده" وضبط بمسكنه الآتى:
عدد ( 400 ) طلقة نارية.
عدد ( 3 ) فرد رصاص محلى الصنع.
فرد خرطوش محلى الصنع.
عدد من أجزاء الأسلحة النارية.
العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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