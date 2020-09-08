بالتزامن مع انتخابات الشيوخ.. احذر 6 أخطاء أثناء الإدلاء بصوتك

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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بدأت أول أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في الداخل، صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر حتى التاسعة مساء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من عدد من الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي، وفق بقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، والذي ينظم قواعد وضوابط الانتخابات والاستفتاءات.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الأخطاء التي تؤدي الي بطلان الصوت الانتخابي:

١- استخدام القلم الرصاص في التأشير على العملية الانتخابية

٢-الصوت المعلق على شرط

٣-التأشير على أكثر من العدد المطلوب علي البطاقة الانتخابية.

٤-إذا أدلي الناخب رأيه في بطاقة التصويت غير التي سلمها له رئيس اللجنة الفرعية

٥-قيام الناخب بالتوقيع باسمه بدلًا من التاشير على البطاقة الانتخابية.

٦-وضع أي إشارة أو علامة تدل على شخصية الناخب.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

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