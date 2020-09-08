إعادة أكثر من مليون جنيه تمت سرقتها من شقة بالقاهرة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إعادة أكثر من مليون جنيه تمت سرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط الجانى.


فقد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مدير وشريك بشركة لصناعة المفروشات، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى ( 1250000 جنيه) من داخل المكتب الخاص به بمسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية (سائق لدى المجنى عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله كسائق لدى المجنى عليه وعلمه بثرائه فقد إعتاد على سرقة مبالغ مالية من داخل مكتبه "محل الواقعة" على مدار 3 سنوات بأسلوب "المغافلة" وبتاريخ الواقعة تمكن من الإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه بذات الإسلوب.

تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى (122000 جنيه) متحصلات وقائع السرقة بمسكنه وأضاف بقيامه بشراء سيارتان من متحصلات وقائع سرقة المجنى عليه تم بإرشاده ضبط السيارتان بمكان إخفائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي سياق منفصل.. قام مساعد الوزير لقطاع التدريب بتكريم الجهات الشرطية الفائزة بالمراكز الأولى فى أعمال تقييم النشاط التدريبى المحلى بمديريات الأمن والإدارات للعام التدريبى (2019– 2020)، وذلك خلال الإحتفال بيوم التدريب، حضر الإحتفال اللواء مدير الإدارة العامة للتدريب وعدد من القيادات الأمنية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية، ومستوى حضارى قائم على الموائمة بين التطبيق الحاسم للقانون، ومراعاة حقوق الإنسان بما يضمن ثقة المواطنين فى جهازهم الشرطى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بالإهتمام بتطوير وتدريب العنصر البشرى كونه من أهم أولويات الوزارة خلال تلك المرحلة وذلك لتحقيق المزيد من النجاحات الأمنية، من خلال إعداد كوادر شرطية مدربة ومؤهلة علميًا وفنيًا، وتحقيق الكفاءة الميدانية، والإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف.

وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

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