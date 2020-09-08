حكاية "فريال" أم لخمس أبناء حرموا من التعليم وبلا مأوى في الدقهلية

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تعاني أسرة مكونه من ٤ أطفال والأم من التشرد وإتخذوا من حديقة مفتوحة بسارع الجيش بمدينة المنصزرة مأوي لهم بعد ان أغلقت كافة الأبواب في وجوههم.



تبلغ " فريال ص ال " ابنة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتي تبلغ من العمر ٣٧ سنة، وبعد إلقاء القبض على زوجها أثناء إقامتهم فى أبيس بمحافظة الإسكندرية، هربا من الأحكام الصادرة ضده فى قضايا وصولات أمانة، عادت الى مدينة المنصورة، وأقامت فى احدى حدائقها العامة بشارع الجيش.



و تزوجت فريال فى عمر الثامنة عشر، لتجد نفسها بعد فترة أم لخمسة أبناء وزوج تراكمت عليه الديون، وحتى يستطيع الانفاق عليهم قام بالاقتراض، حتى صدر أحكام ضده بعد عدم استطاعته سداد وصولات أمانة.



تمتلك فريال ٤ اولاد وبنت وهم كل عزوتها فلديها معاذ ٨ سنوات مروان ٦ سنوات ومالك ٣ سنين امال ٤ سنوات، والأكبر بسجن الأحداث، وبعد صدور أحكام ضد زوجها،اقاموابأبيس التابعة لمحافظة الاسكندريه، هربا من القبض علي زوجها وفي شهر مايو المنقضي القي القبض عليه فى قضيتين وصولات أمانه، تمكنت من دفع أحدهم، وتم حبسه على ذمة الأخرى.



وتابعت "فريال" كان زوجي يعمل سائق وضاق بنا الحال وعملت في بيع الخضروات لمجابهة أعباء الحياة،وابنى عمل فترة فى حلقة البطيخ "شادر" بميت غمر، حيث فكر فى أن يزود دخلنا واقترح أن نشترى مستلزمات لبيعها، ثم ورطه أحدهم، وقام بحبسه في الأحداث، أما باقى أبنائي يقومون ببيع المناديل، لانى مريضة، ولا أستطيع السير ولدى مشاكل صحية، ولا املك قوت يوم لاولادى حتى أتمكن من الكشف وشراء العلاج وقررت توفير تمنه لهم.



وأضافت فريال أنها أقامت لدى حماتها وأخت زوجها فترة قصيرة قاموا خلالها بمعاملتها هى وأبنائها أسوأ معاملة، واهانة وضرب ثم قاموا بطردها لتجد نفسها فى الشارع بلا مأوى.



وناشدت فريال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجميع المسئولين لحل مشكلتها وإيجاد مأوى لها ولأولادها، بدلا من إقامتهم فى إحدى الحدائق العامة مؤكدة ان جميع ابنائها حرموا من التعليم.