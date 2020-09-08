محمد رمضان يكشف تفاصيل مسلسله "موسى"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشف الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل جديدة خاصة بمسلسله المقبل موسى والذي من المقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل.


وقال رمضان في لقاء له عبر برنامج Et بالعربي، إن العمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين ومنهم ياسمين رئيس وشرين رضا وباسم سمرة وكوكبة أخرى من النجوم.


وأعرب رمضان عن سعادته بتعاونه مع كل فريق العمل واوضح أنه سيبدأ تصوير المسلسل غرة نوفمبر المقبل.


واختتم رمضان حديثه: هو مسلسل يليق بالجمهور العربي وكل اسرة بكل فئاتها العمرية ستجد نفسها في هذا العمل، وأما عن الشخصية التي سيقدمها فهو شاب لديه بعض الصفات الإيجابية وأخرى سلبية مشيرًا "مش ملاك ولاشيطان".

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