سموحة يستعد للزمالك بـ"رابيد تيست" اليوم

يخضع لاعبو الفرق الكروى الأول بنادى سموحه لتحليل الدم "رابيد تيست" للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك قبل انطلاق المران الجماعى المقرر إقامته فى السادسة مساءً، حيث سيواصل " تدريباته الجماعية ، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية، و سيدخل الفريق معسكرًا مغلقا غدًا الأربعاء.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية، تحت اشراف الجهاز الفنى الجديد الذى يقوده أحمد سامى ومعاونيه أحمد حموده المدرب العام وخميس جعفر المدرب المساعد واحمد ناجى مدرب حراس المرمى.

وسيعقد سامى محاضرة خاصة مع اللاعبين لشرح بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية من أجل تداركها فى مواجهته المقبلة أمام الفارس الأبيض، والذى يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الماضية.

وينطلق التدريب فى تمام السادسة من مساء اليوم وسيشمل بعض التدريبات البدنية من أجل رفع معل اللياقة لدى اللاعبين خصوصا وأن هناك العديد من لعناصر البعيدة عن المشاركة فى المباريات لأسباب مختلفة .

وطلب المدير الفنى من اللاعبين فتح صفحة جديدة والعمل بكل قوة خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نتائج جيدة تليق بحجم سموحه وقدراته لاعبيه ، وأيضا لتحسين ترتيب الفريق فى جدول مسابقة الدورى العام.

وأبدى أحمد سامى ارتياحه الشديد لظهور عدد كبير من العناصر الأساسية بمستوى طيب فى تدريب أمس وأكد أنه يسعى إلى تطوير أداء الفريق فى المباريات المقبلة من اجل اعادته لمكانته الطبيعية بين كبار الدورى.

وأضاف المدير الفنى انه مازال هناك امل كبير فى اقتحام المراكز المتقدمة فى جدول مسابقة الدورى العام وأنه سيجتهد قدر الإمكان هو ولاعبيه فى تحقيق نتائج طيبة ترضى طموحات مجلس الإدارة والجماهير الأسكندرانية.