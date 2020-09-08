سموحة يستعد للزمالك بـ"رابيد تيست" اليوم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:18 م
سموحة
سموحة
رامي بشاي
Advertisements

يخضع لاعبو الفرق الكروى الأول بنادى سموحه لتحليل الدم "رابيد تيست" للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك قبل انطلاق المران الجماعى المقرر إقامته فى السادسة  مساءً، حيث سيواصل " تدريباته الجماعية ، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية، و سيدخل الفريق معسكرًا مغلقا غدًا الأربعاء.

 

ويواصل الفريق تدريباته اليومية، تحت اشراف  الجهاز الفنى الجديد الذى يقوده أحمد سامى ومعاونيه أحمد حموده  المدرب العام وخميس جعفر المدرب المساعد واحمد ناجى مدرب حراس المرمى.

 

وسيعقد سامى محاضرة خاصة مع اللاعبين لشرح بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية من أجل تداركها فى مواجهته المقبلة أمام الفارس الأبيض، والذى يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الماضية.

 

وينطلق التدريب فى تمام السادسة من مساء اليوم وسيشمل بعض التدريبات البدنية من أجل رفع معل اللياقة لدى اللاعبين خصوصا وأن هناك العديد من لعناصر البعيدة عن المشاركة فى المباريات لأسباب مختلفة .

 

وطلب المدير الفنى من اللاعبين فتح صفحة جديدة والعمل بكل قوة خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نتائج جيدة تليق بحجم سموحه وقدراته لاعبيه ، وأيضا لتحسين ترتيب الفريق فى جدول مسابقة الدورى العام.

 

وأبدى أحمد سامى ارتياحه الشديد لظهور عدد كبير من العناصر الأساسية بمستوى طيب فى تدريب أمس وأكد أنه يسعى إلى تطوير أداء الفريق فى المباريات المقبلة من اجل اعادته لمكانته الطبيعية بين كبار الدورى.

وأضاف المدير الفنى انه مازال هناك امل كبير فى اقتحام المراكز المتقدمة فى جدول مسابقة الدورى العام وأنه سيجتهد قدر الإمكان هو ولاعبيه فى تحقيق نتائج طيبة ترضى طموحات مجلس الإدارة والجماهير الأسكندرانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سموحة الزمالك وسموحة الزمالك احمد سامي

أخبار تهمك

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 11 ساعة

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ أقل من ساعتين

صلاح يربك حسابات كلوب قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 28 دقيقة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

منذ ساعة و 26 دقيقة

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الأهلي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

لاوتارو مارتينيز يطير من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

جوارديولا يتجه إلى مدريد لحسم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

فايلر ينفجر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

فياريال يكتسح رابيد فيينا في الدوري الأوروبي

اتحاد الكرة يُخطر الأندية بتغيير "برتوكول" فحص فيروس كورونا

حارس جديد في قائمة المصري استعدادا للأهلي

النصر يجرى تحليل "رابيد تيست" استعدادا للقسم الثاني

الأهلي يجري اختبار "رابيد تيست" قبل مواجهة حرس الحدود

جلسة تنسيقية بين فايلر وعبد الحفيظ في الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:23 م

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

09:14 ص

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

11:34 ص

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

11:01 ص

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟