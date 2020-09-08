محافظ أسوان: إقبال الناخبين بإعادة الشيوخ أفضل من الجولة الأولى

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنهم راعوا تلافي أي ملاحظات بالمرحلة الأولى من انتخابات الشيوخ في جولة الإعادة، منوها بأن الإقبال أفضل من الجولة الأولى، حيث هناك وعي من المواطن الأسواني بأهمية المشاركة.

وأشار "عطية"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم حرصوا على تطبق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان حرصا على سلامة الناخبين، معلقا: "تطبق الإجراءات الاحترازية عندنا رقم 1"، موضحا أن هناك 255 لجنة فرعية وعامة بالمحافظة.

وفي سياق متصل أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعداداتها الأمنية اللازمة بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة لإنتخابات (مجلس الشيوخ 2020) حيث تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين، وتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

يأتى ذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف على مستوى الجمهورية، وكذا تدعيم الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.


هذا وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإنتخابات، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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