صلاح يربك حسابات كلوب قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

أثار النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، القلق داخل أروقة الريدز، إذ لم يستطع زيارة شباك منافسيه حتى اللحظة.





محمد صلاح يثير القلق في ليفربول

وذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، أن صلاح، الذي عادة يكون آخر من يفكر المدير الفني يورجن كلوب في تبديله، عاش ليلة هادئة جديدة خلال فوز فريقه وديًا بسبعة أهداف مقابل هدفين على بلاكبول.





وأوضحت الصحيفة أن المباريات الودية في الموسم التحضيري قد لا تكون مهمة بشكل كبير، إلا أن صاحب الـ 28 عامًا سيكون قد شعر بالغضب عقب فشله في التسجيل رغم مهرجان الأهداف لفريقه.





وتابعت الصحيفة أن «صلاح» لم يظهر حتى خطورة حقيقة تشير إلى اقترابه من هز الشباك طوال مدة لعبه وقبل تبديله بعد قرابة ساعة من بداية اللقاء.





وأتمت الصحيفة أن المدرب الألماني يورجن كلوب يأمل أن يستعيد النجم المصري مستواه عندما تستأنف المباريات الرسمية.











