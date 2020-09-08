صلاح يربك حسابات كلوب قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
Advertisements
أثار النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، القلق داخل أروقة الريدز، إذ لم يستطع زيارة شباك منافسيه حتى اللحظة.

محمد صلاح يثير القلق في ليفربول
وذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، أن صلاح، الذي عادة يكون آخر من يفكر المدير الفني يورجن كلوب في تبديله، عاش ليلة هادئة جديدة خلال فوز فريقه وديًا بسبعة أهداف مقابل هدفين على بلاكبول.

وأوضحت الصحيفة أن المباريات الودية في الموسم التحضيري قد لا تكون مهمة بشكل كبير، إلا أن صاحب الـ 28 عامًا سيكون قد شعر بالغضب عقب فشله في التسجيل رغم مهرجان الأهداف لفريقه.

وتابعت الصحيفة أن «صلاح» لم يظهر حتى خطورة حقيقة تشير إلى اقترابه من هز الشباك طوال مدة لعبه وقبل تبديله بعد قرابة ساعة من بداية اللقاء.

وأتمت الصحيفة أن المدرب الألماني يورجن كلوب يأمل أن يستعيد النجم المصري مستواه عندما تستأنف المباريات الرسمية.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح صلاح رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ 35 دقيقة

جوارديولا يتجه إلى مدريد لحسم صفقة مميزة

منذ ساعة و نصف

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الأهلي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 12 دقيقة

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رئيس الإسماعيلي السابق يكشف مفاجأة مدوية عن كواليس تعاقد الأهلي مع "عبد الفضيل"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر ينفجر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

منذ نصف ساعة

أخر مستجدات مفاوضات برشلونة مع إنتر لضم لاوتارو مارتينيز

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

09:14 ص

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

11:01 ص

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

09:00 ص

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟