هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
هازارد
هازارد
الفجر الرياضي
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أثارت حالة البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الشكوك من جديد بعد انتقاله إليه من تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي خلال صفقة تخطت 100 مليون يورو.

 

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن هازارد لا يتعامل مع واقع تواجده في ريال مدريد على محمل الجد.

 

وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه على زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، إبلاغ هازارد أن هذه فرصة حياته في ريال مدريد.

 

وكانت الجماهير المدريدية ترى أن هازارد من سيعوض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، إلا أن اللاعب البلجيكي فشل في مساعدة الفريق على عبور عقبة مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم المنصرم.

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