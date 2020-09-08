ارتفاع الأسهم اليابانية اليوم بعد تراجع 3 جلسات

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم لأول مرة في ثلاث جلسات مع اهتمام المستثمرين بتطورات لقاح كوفيد-19 وتعلقهم بآمال استمرار تعافي النمو الاقتصادي العالمي من أزمة فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".





لكن خسائر مجموعة سوفت بنك استمرت ليسجل السهم أقل مستوى في شهرين وأغلق على هبوط 0.61 في المائة بعد خسارة 7.2 في المائة في الجلسة السابقة بعد ان اشترت الشركة عقود خيارات كبيرة لأسهم التكنولوجيا الأمريكية.





وقال متعاملون إنهم ينتظرون الآن لمعرفة ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا ستتعافى من الهبوط الحاد في الأسبوع الماضي.





وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.8 في المائة إلى 23274.13 نقطة وقادت المكاسب أسهم شركات السلع الاستهلاكية الانتقائية والضرورية. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المائة.





ولقيت أسهم اليابان دعما من مكاسب الأسهم الأمريكية في التعاملات الآجلة في آسيا. وكانت أسواق المال الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.





وأقرت الحكومة اليابانية اليوم الإنفاق من احتياطيات الميزانية الطارئة لتأمين لقاح لفيروس كورونا مما عزز معنويات المستثمرين.





وكان سهم ريكروت هولدنجز للتوظيف الأفضل أداء بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس إذ ارتفع 2.6 في المائة وتلاه سهم شركة الهاتف المحمول إن.تي.تي دوكومو الذب صعد 2.3 في المائة.





وكان من بين الأسهم الأقل أداء بين 30 شركة على توبكس نينتندو للألعاب التي انخفض سهمها 3.26 في المائة وتلتها هوندا موتور للسيارات التي تراجعت 1.59 في المائة.



