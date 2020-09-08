مدرب الحدود: الأهلي يمتلك دكة بدلاء قوية تصنع الفارق





علق محمد حليم مدرب نادي حرس الحدود على هزيمة فريقه اليوم الثلاثاء أمام النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويرى محمد حليم أن فريقه لم يكن محظوظا أمام الأهلي في مباراة اليوم من بطولة الدوري المصري.





وقال حليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش مساء أمس الإثنين: "الأهلي يمتلك لاعبين مميزين وبدلاء على أعلى مستوى".





وأردف: "نحن نعاني من إصابات كثيرة بسبب ضغط المباريات والوقت لم يسعفنا للاستعداد جيدا لمباراة الأهلي".





واختتم حليم تصريحاته قائلا: "دفعت بالحلواني وكنت اتمنى أن يكثف عرضياته ولكن التوفيق لم يحالفنا أمام الاهلي".











