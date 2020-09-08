مؤشر سوق الأسهم السعودية يربح 31.6 نقاط مع بداية التعاملات

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% رابحاً 31.63 نقطة ليصل إلى مستوى 8081.77 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.62% رابحاً 454.49 نقطة ليصل إلى مستوى 10439.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 161.3 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.90%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.92%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.06%.