قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للصعود 0.16% في مستهل التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 2.31 نقطة ليصل إلى مستوى 1407.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 356.4 ألف درهم.









وصعد بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 10%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.33%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%.