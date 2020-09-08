قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للصعود 0.16% في مستهل التعاملات
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 2.31 نقطة ليصل إلى مستوى 1407.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 356.4 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 10%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.33%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%.
كما ارتفع سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 9.66%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.97%.
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