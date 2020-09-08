مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.47% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47% رابحاً 10.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2282.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 287.1 مليون سهم محققة ما قيمته 155.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3375 صفقة لعدد 32 سهماً،





وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.61%، 0.60%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.