مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.47% بمستهل تعاملات اليوم
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47% رابحاً 10.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2282.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 287.1 مليون سهم محققة ما قيمته 155.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3375 صفقة لعدد 32 سهماً،
وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.61%، 0.60%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
وقفز 16 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.74%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 11.70%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.45%، ثم سهم آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.40%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 57.4 مليون ورقة بقيمة 37.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.98%.
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